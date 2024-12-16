'Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var'. Trump'tan flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan olaylar hakkında basın konuşması yaptı. Trump, Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Erdoğan çok zeki birisi Suriye’de dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdiler. Erdoğan çok güçlü bir ordu yetiştirdi. Çok belirsizlik var. Olacakların anahtarı Türkiye’de. Türkiye işin arkasındaki güç. Ancak Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum" dedi.

"ESAD REJİMİNİN DEVRİLMESİNİN ARKASINDA TÜRKİYE VAR"

Trump'ın açıklamaları tam olarak şu şekilde:

"Türkiye büyük bir güç bu arada ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Ancak onun elinde çok büyük bir askeri güç var. Ayrıca savaşla yıpranmış bir ülke değil. Çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti.

Bunun arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki bir lider. Türkiye binlerce yıldır bunu istiyordu ve başardı. İçeri giren gruplar Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve bu bir şekilde kabul edilebilir. Ancak hayır, ben öyle düşünmüyorum.

Kim gerçekten sonuca ulaştı, kimse tam olarak bilmiyor. Ama bence bu Türkiye. Türkiye'nin çok akıllıca hareket ettiğini düşünüyorum. Erdoğan, çok zeki ve oldukça sert biri. Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan dostça olmayan bir ele geçirme gerçekleştirdi diyebilirim. Öte yandan, burada Esad'ın yaptığı şeyler tam bir kıyımdı, özellikle çocuklara yönelik."