Esad reklam yüzü oldu! Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti

Muhaliflerin saldırıları sonunda yönetimi kaybeden Beşar Esad Rusya'dan sığınma hakkı alarak Moskova'ya kaçmıştı. 24 yıllık hanedanlığı son bulan Beşar Esad, yapay zeka ile hazırlanan bir çikolata reklamının oynatıldı.

Arap dünyasının büyük ilgisini çeken reklam izlenme rekoru kırdı.

Suriye markas ı Rollana Chocolate yaratıcı bir fikre imza atarak bir reklam hazırladı. Bir kaçış serüveninin anlatıldığı reklam videosu Rollana'nın sosyal medya hesaplarından "Beşar Esad'ın kaçışı... Ekranlarda ilk defa" başlığıyla, müşterilere sunuldu.

Beşar Esad kaçmaya çalışırken kılıktan kılığa sokuldu. Reklam'ın bir yerinde bir de 'Erdoğan' göndermesi yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN AYRINTISI

Reklamda Esad'ın ağzında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği, "Erdoğan ile neden görüşeyim? Soğuk bir şeyler mi içeceğiz?" ifadesine atıf yapıldı.