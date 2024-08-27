Esad’dan Türkiye’ye yeşil ışık: Böyle bir şartımız yok

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Meclisin 4.yasama oturumunun açılışı münasebetiyle Halk Meclisi önünde yaptığı konuşmada Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltme çabalarının henüz somut bir sonuç vermediğini vurgulayarak, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını söyledi.

Sana'da yer alan habere göre Esad şunları söyledi:

"ADIMLARIN TEMELİ EGEMENLİK OLACAK"

Bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır. Bu konu üzerinde sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır.

"BİZ ONU KARDEŞİMİZ OLARAK GÖRDÜK"

Savaştan önce de, savaştan sonra da politikalarımızı değiştirmedik, tam tersine, biz bu savaşın on üç küsur yılı boyunca Türk halkının yönelimlerini, komşu halk olmayı, Türk yetkililerin politikalarını ve niyetlerini hep ayırmaya çalıştık. Demek ki yönelimlerimizde, niyetlerimizde, politikalarımızda hiçbir şeyi değiştirmediğimiz için değişen şeyin sebebi biz olamayız. Aynı zamanda bugün geri çekilelim diye komşu ülkenin topraklarını işgal etmek için kuvvet göndermedik, komşu halkları öldürsün diye teröre destek vermedik… Biz onu kardeşimiz olarak gördük.. İlk çözüm uzlaşma başlığı altında nezaket değil açık sözlülüktür.

"GERÇEK NEDENLERİNİ GÖREMEDİĞİMİZ BİR SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ?"

İlk çözüm kibir değil, hatanın yerini tespit etmektir… Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz? İlişkilerin normale dönmesi için samimi istek, öncelikle bu ilişkiyi bozan nedenlerin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bu da mevcut duruma yol açan politikaların geri alınmasını gerektiriyor ve bunlar bir koşul değil, sürecin başarısı için gereklilikler. Bu gereklilikler pek çok önemli unsuru bünyesinde barındırmaktadır, ancak bunların en başında devletlerin hakları gelmektedir. Ülke olarak hiçbir hakkımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve başkalarının da haklarından vazgeçmesini talep etmeyeceğiz.