Esad'ın sarayının altından metrelerce uzunlukta sığınak çıktı. İçinde neler var neler...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esad'ın sarayının altından metrelerce uzunlukta sığınak çıktı. İçinde neler var neler...

Suriye'de 27 Kasım tarihinde Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı cihatçı grupların karşı karşıya gelmesiyle başlayan gerilim bu sabah cihatçıların Şam'a girmesiyle son buldu. Esad'ın ülkeden kaçtığı öne sürülürken, Sarayının altındaki gizli sığınakta bulunanlar ortaya çıktı.

Suriye'de 27 Kasım tarihinde Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı cihatçı grupların karşı karşıya gelmesiyle artan gerilim cihatçıların Şam'a girmesiyle son buldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Şam'dan ayrıırken, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına da girildi.

SARAYIN ALTINDAN SIĞINAK ÇIKTI

Esad'ın uçağının düştüğü iddia edilirken, Rusya, Esad'ın bir askeri üsse sığındığını öne sürdü.Halkın yağmaladığı Saray'ın altındaki gizli sığınak da ortaya çıktı. Metrelerce uzunluktaki kat kat aşağı inilen sığınaktan paylaşılan videodaki çelik kapılar göze çarpıyor.

Sığınakta bulunan şifreli çantaların tek tek açılmaya çalışıldığı fark edildi. Sığınakta, silah ve puro kutuları ve kasalar olduğu da göze çarptı.

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