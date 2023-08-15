Esat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Esat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esat ne demek? Esat isminin anlamı nedir?

ESAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey.

- Çok mutlu, hayırlı, saadetli.

- Uğurlu, şanslı.

ESAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Esat ismini koymak caizdir.