Eşcinsel Evlilik Yasası kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eşcinsel Evlilik Yasası kabul edildi

Tayland, 18 Haziran'da kampanyacılar tarafından "zafer" olarak selamlanan tarihi parlamento oylamasıyla Güneydoğu Asya'da eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke oldu.

Tayland Senatosu, evlilik yasasında eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren değişikliklere 4'e karşı 130 oyla onay verdi. Oylamada 18 vekil çekimser oy kulalndı.

Yeni yasa artık kraliyet onayı için Kral Maha Vajiralongkorn'a sunulacak ve Kraliyet Gazetesi'nde yayınlandıktan 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yasanın Kraliyet Gazetesi'nde yayınlanmasından sonra Tayland, Tayvan ve Nepal'den sonra Asya'da eşcinsel çiftlerin evlenebileceği üçüncü ülke olacak.

Tayland İlerici İleri Hareket Partisi milletvekili Tunyawaj Kamolwongwat, oylama öncesinde gazetecilere verdiği demeçte "Bugün Tayland halkının gülümseyeceği bir gün. Bu, halk için bir zaferdir" diye konuştu.

LGBTQ+ taraftarları Tayland'ı Güneydoğu Asya'da evlilik eşitliği yasasını çıkaran ilk ülke haline getireceği için bu hareketi "ileriye doğru muazzam bir adım" olarak nitelendirdi.

Haziran ayının başında binlerce LGBTQ+ aktivisti Bangkok sokaklarında bir geçit töreni düzenledi ve onlara Onur Ayı'nı kutlamak için gökkuşağı renginde bir gömlek giyen Başbakan Srettha Thavisin de katıldı.

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