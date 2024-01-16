Eşek hoşaftan ne anlar atasözünün anlamı nedir?

Eşek hoşaftan ne anlar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi bilgisiz, görgüsüz ve karşısındaki kişi tarafından kendisine yapılan ince ve güzel şeylerin anlamını kavrayamaz, zevkine varamaz, değerini ölçemez.

Bu sebeple "eşek hoşaftan ne anlar" atasözünün devamını bazı yerler "suyunu içer tanesini bırakır" şeklinde sürdürür.

Hoşafın en kıymeti yeri olan tanesi eşek tarafından beğenilmez atasözüyle anlatılmak istenen şey, kişiye atfedilmiş ve bazen kişi gözünün önündeki iyiliklerin ve yardımların farkına varamaz anlamını taşır.

EŞEK HOŞAFTAN NE ANLAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ohoo, bizde senin iyiliğin için burada çırpınıp duruyoruz yahu eşek hoşaftan ne anlar."