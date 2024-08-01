Eşek, ölen yavrusunun başından 2 gün ayrılmadı

Yürek yakan görüntüler cep telefonuyla görüntülenirken, belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise sahibine teslim etti.

Bismil'de Sanayi Mahallesi Karaköprü mevkisinde, 30 Temmuz'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yavru eşek, plakası bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu öldü. Sürücü hemen oradan kaçarken, eşek ise yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı.

Durumu gören vatandaşlar ise eşeğe yem ve su verip, belediye ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen ekipler, yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise veteriner kontrolünden geçirdikten sonra sahibine teslim etti.

Günlerdir eşeğini arayan Suriye uyruklu sahibi ise ekiplere teşekkür etti.