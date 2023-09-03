Esendere'de 153 kilogram eroin ele geçirildi

Esendere Gümrük sahasına gelen tırda yapılan arama sonucunda 153 kilogram eroin yakalandı.

KAYNAK: İHA
Esendere'de 153 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran üzerinden Türkiye’ye Yüksekova Esendere Gümrük sahasından giriş yapmaya çalışan bir tırda 153 kilogram erion yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden, “Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz” notu ile yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
“İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen tırda yapılan arama sonucu, risk analizi kapsamında X-Ray’e sevkedilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle yapılan detaylı aramada 153 kilogram eroin yakalanmıştır. Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum.”

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