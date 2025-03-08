Esenler Erokspor ile Manisa FK puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor ile Manisa FK karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
23. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Diallo’nun pasında penaltı noktası gerisinde Cissokho’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
29. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan’ın hatalı pasında topla buluşan Minchev, ceza sahası dışından boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada sağ kanattan Furkan Orak’ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Junior Fernandes’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’ın sağından ağlara gitti. 1-1
59. dakikada sol taraftan Muhammed Kiprit’in pasında ön direkte Toure’nin yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top üstten kornere çıktı.
68. dakikada Diallo’nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan meşin yuvarlağı son anda kurtardı.