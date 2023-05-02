Esenler'de 860 bin liranın gasp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, Zülküf Altınparmak'ın motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradığı görülüyor.

Şüpheliler, para dolu çantayı alarak motosikletle kaçtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

860 bin liranın gasp edildiği olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zülküf Altınparmak'ın aracına yöneldiği sırada, elinden para dolu çantasının şüpheli tarafından çekiştirilmesi ve bacağından tabanca ile yaralanması yer alıyor.

Olayın yaşandığı bölgede esnaf olan Fahri Erek, "Bankadan bir arkadaş para çekmiş, takip etmişler herhalde. Motosikletli ve kasklı iki kişi, arkadaşın çantasına asılıyor. Çantasını vermeyince, oda silahı çıkartıp ayağından vuruyor. Sonra motosiklete binip ikisi beraber kaçıyorlar" dedi.