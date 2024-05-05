Esenler'de baba ve oğluna sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi’nde, sokakta ilerleyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İlk olarak çevredekilerin müdahale ettiği ağır yaralı baba, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı sonrasında sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralı kişinin yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.