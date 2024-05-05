Esenler'de bir baba ve oğlu kurşun yağmuruna tutuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Esenler'de bir baba ve oğlu kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul Esenler'de gece yarısı sokakta yürüyen baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Bedenine çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırı saat 23.00 sularında Esenler'in Menderes Mahallesi'nde 329. Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılanlara göre sokakta yürüyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan babaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı babayı hemen hastaneye kaldırdı. Saldırıdan ardından olay yerinden kaçan saldırganlar için ise polis geniş çaplı arama başlattı.

Silahlı saldırının sonrasında sokakta yaşanan panik ve hareketlilik ile yaralı adamın yakınlarının baygınlık geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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