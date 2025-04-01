Esenler’de far hırsızları mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenler’de kimliği belirsiz şüpheliler, park halindeki 4 otomobilin farlarını çaldı. Hırsızlık anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahipleri durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

Olay dün saat 06.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa bir otomobil ile gelen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çaldı. 615. Sokak üzerinde park halinde olan 07 AJL 235 plakalı aracın farının çalındığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, bir otomobil ile sokağa gelen şüphelinin yaklaşık 15 saniye içerisinde park halindeki otomobilin farını sökerek geldiği araçla kaçtığı anlar görüldü. Farları çalınan otomobillerin sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Esenler’de far hırsızları gece mesai yaptı! Hepsi aynı marka ve aynı model

Son Haberler
'Boykot' çağrısı yapılmıştı: Ane Brun ve Trevor Noah kararıyla şoke etti!
'Boykot' çağrısı yapılmıştı: Ane Brun ve Trevor Noah kararıyla şoke etti!
ABD'yi uyardı: İran'ı nükleer silah üretmeye zorlamayın!
ABD'yi uyardı: İran'ı nükleer silah üretmeye zorlamayın!
Kopan bacağı canını aldı! Ölüm sürüşü kamerada
Kopan bacağı canını aldı! Ölüm sürüşü kamerada
Alperen 14 sayı attı, Hosuton kaybetti
Alperen 14 sayı attı, Hosuton kaybetti
Teğmenlerden sonra komutanlar da harekete geçti
Teğmenlerden sonra komutanlar da harekete geçti