Esenler'de havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

Esenler'de asker eğlencesi adı altında toplanan grupta bulunan bir kişi silahla havaya ateş etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin sonrasında hemen harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 20 yaşındaki S.Ö'yü gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'GEREĞİ YAPILDI-5' diyerek paylaşım yapan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınrı. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade edilmeyecek. Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.