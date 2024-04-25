Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü

Kaynak: İHA
Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü
Esenler’de aralarında maddi hasarlı trafik kazası yaşanan motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi’nde dönerci dükkanında çalışan motokurye ile bir araç sürücüsü arasında saat 21.30 sıralarında maddi hasarlı kaza yaşandı.

Kazanın ardından motokurye olay yerinden uzaklaşırken, motorun sepetindeki firma isminden nerede çalıştığını gören araç sürücüsü de onu takip etmeye başladı.

Bir süre sonra döner dükkanına gelen sürücü ile kurye arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışama esnasında motokurye, elindeki tornavida ile adamı ağır yaralayarak dükkandan kaçtı.

Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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