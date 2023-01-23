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Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı

Esenler’de bir akaryakıt istasyonu girişinde bekleyen bir grup gencin üstüne yoldan geçen bir araç içinden ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 01:11
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Esenlerde silahlı saldırı

Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
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Olay, 22.00 sıralarında Esenler Atışalanı Mahallesii Şehit Vedar Çağlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen bir grup gencin üstüne yoldan geçen hafif ticari araç içinden ateş açıldı.

Gerçekleşen saldırı neticesinde akaryakıt istasyonu önünde bekleyen gençlerden 20 yaşındaki A.A. ile 22 yaşındaki M.Y. vurularak yaralanırken park halinde olan bir araç da kurşunların hedefi oldu.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırgan şahıslar geldikleri araç ile kaçarken polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de saldırının yaşandığı yerde çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri akaryakıt istasyonunda ve çevresinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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