Esenler’de sürücüsünün makas atması sonucu araç takla attı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 11.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Oğuz Gedik'in caddede makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DN 2353 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Fatih Demiröz'ün idaresindeki 34 GN 5070 plakalı otomobile arkadan çarptı

Kaza sonucu Demiröz'ün kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan 3'ü çocuk toplam 6 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan sürücü Oğuz Gedik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.