Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri 17'inci gününde binaya giriş yaptı

Kaynak: ANKA
Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri 17'inci gününde binaya giriş yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından belediye binasına alınmayan CHP’li 28 meclis üyesi, Esenyurt Belediye binasına bugün giriş sağladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından belediye binasına alınmayan CHP’li 28 meclis üyesi, Esenyurt Belediye binasına bugün girebildi.

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesine girmeleri engellenen CHP'nin 28 belediye meclis üyesi, meclis odasına girerek çalışmaya başladı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Zafer direnenlerindir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler. Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkin biçimde sürdürecekler. Esenyurt halkını yalnız bırakmayacağız. Seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer görevi başına dönene kadar hak gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Esenyurt’ta adalet kazanacak.''

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