Esenyurt Belediyesi’nde üst düzey isim istifa etti! Kayyum sonrası...

Terör soruşturması neticesinde tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey bir istifa gerçekleşti. Belediyede kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev yürüten Ali Gökmen, "Kayyum’la müzakere olmaz.. Kayyum’la mücadele olur" söyleminde bulunarak istifasını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Özer’in tutuklanmasının ardından yerin kayyum atandı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy geldi. Kayyum atanmasının ardından CHP’den büyük tepki gelmişti.

“KAYYUM İLE MÜCADELE OLUR”

'Kayyum atanması sonrası gözler belediyede istifalar gelecek mi?' sorusuna yönelmişti. İlk üst düzey istifa ise dün açıklandı. Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev alan Ali Gökmen, "Kayyum’la müzakere olmaz.. Kayyum’la mücadele olur" diyerek istifasını dile getirdi.

ESENYURT HALKININ İRADESİNİN HAKSIZCA GASP EDİLMESİNDEN DOLAYI…

Görevinden istifa eden Gökmen, istifa dilekçesinde şu ifadelerde bulundu;

"Şirketinizde 24.05.2024 tarihinden itibaren Yönetici-Kamu ve Özel Teşebbüse ait Hizmetlerde çalışmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı reddediyorum, hiçbir talebim yoktur.

30.10.2024 tarihinde bir operasyonla Esenyurt halkının iradesinin haksızca gasp edilmesinden dolayı belediyedeki görevimden istifa ediyorum. Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim."