Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy atandı! Can Aksoy kimdir, nerelidir? Can Aksoy kaç yaşında?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği iddiası ile tutuklanması sonrası belediyeye kayyum atandı. Özer'in yerine Can Aksoy'un görevlendirildi. Peki Can Aksoy kimdir? İşte detaylar…

CAN AKSOY KİMDİR?

Can Aksoy, 1983 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğmuş, aslen Kırşehirli bir mülki idare amiridir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2005 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde stajlar yapmıştır.

Mülki idare amirliği meslek hayatına 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başlamış, çeşitli illerde stajlarını tamamladıktan sonra vekil kaymakam olarak görev yapmıştır. 2007'de İngiltere'nin Leicester Üniversitesi'nde İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yabancı dil ve mesleki eğitim almıştır. Ayrıca, Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu "Üstün Başarı" ile bitirmiştir.

2023 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı görevine atanan Can Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.