Esenyurt’ta 4 katlı bina alev alev yandı. 4 kişi mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Esenyurt’ta 4 katlı bina alev alev yandı. 4 kişi mahsur kaldı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binada 4 kişi mahsur kaldı. Yangının çıktığı binada oturan bir vatandaş ise epilepsi krizi geçirdi.

Saat 10.50 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi 2204. sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Dairenin mutfak kısmında çıkan yangının sebebi henüz bulunamazken, yangın kısa süre içinde binayı sardı. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla kendini binadan çıkarırken, bazı dairelerde oturan vatandaşlar ise yoğun duman sebebiyle evlerinden çıkamadı. Balkona çıkan 2’si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. bir kişi ise epilepsi krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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