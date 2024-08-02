Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemede cesedin 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Myrat Gurbanov'a ait olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 23.40 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, cesedin 40 yaşındaki Myrat Gurbanov'a ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, olayın bir hafta önce gerçekleştiği ve Gurbanov'un bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gurbanov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.