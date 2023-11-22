Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık. 4 bin TL’lik aletle soydular

Esenyurt’ta Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.

Dalgın sürücülerin otomobillerini kilitlediğini zannettiği anda sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan zanlılar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı.

İki şahıs otoparktan yürüyerek ayrılırken bir süre sonra olayı fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu iki şahıs 15 Kasım Çarşamba günü Mevlana Mahallesi’nde gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Akaki S.’ye yapılan üst aramasında, üstünde Jammer bulunarak ele geçirildi. Akakı S. ve Gızo S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anları otoparkın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.