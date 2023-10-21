Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Esenyurt'ta iddiaya göre bir kişi sokakta karşılaşarak tartışmaya başladığı husumetlisi olan 2 kişiyi bıçakladı. Polis karakolunun yakınında yaşanan kavgada şüpheli kısa sürede gözaltına alındı, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Esenyurt Bağlar Çeşme Mahallesi, 1131. Sokakta bulunan Esenyurt Polis Merkezi yakınında saat 17,50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, arasında daha önceden husumet bulunan 2 kişiyle sokakta karşılaştı. Taraflar kısa sürede tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan bıçak ile husumetlilerinden birini bacağından, diğerini ise başından yaraladı. Olaya, yakındaki polis merkezinden hemen müdahale edilerek, şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

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