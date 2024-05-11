Esenyurt’ta çatı katı alevlere teslim oldu

Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Daireyi saran alevler bitişikteki binaya da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ayrıca yangın esnasında çatıdan yere düşen kıvılcımlardan dolayı park halindeki bir aracın tavanında maddi hasar meydana geldi.