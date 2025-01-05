Esenyurt'ta dur ihtarına uymadığı gibi, havaya acılan ateşe bile umursamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta dur ihtarına uymadığı gibi, havaya acılan ateşe bile umursamadı

İstanbul Esenyurt’tta bir sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Dakikalarca kovalamacada polisin havaya ateş açması bile sürücü umursamadı. Önü kesilerek durdurulan sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı. Ehliyetine el konuldu. 42 bin bin lira ceza kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C., A.G., M.G. ve A.B. isimli 4 genç bir mekanda vakit geçirdikten sonra eve dönerken polis uygulamasına takıldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi arabayı durdurmaya çalıştı. Anonslara ve polisin uyarı ateşini umursamayan gençler kısa bir süre sonra önleri kesilerek durduruldu.

42 bin lira ceza ve ehliyetine el konuldu

Durdurulan araç ve gençler üzerinde arama yapan polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Sürücüye 42 bin lira trafik cezası uygulanıp ehliyetine el konuldu. Araç ise çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Yaşanan aksiyon dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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