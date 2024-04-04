Esenyurt'ta iki motosikletli kaldırımda çarpıştı: 1 ölü

Kaza, 3 Nisan 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle kaldırımda ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Tugay Atasoy (29) savrularak kaldırımdan yola düştü ve hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaldırımda motosikletliyle çarpışan Tugay Altınsoy'un düştükten sonra yolda ilerleyen beton mikserine çarpıp çarpmadığını araştırıyor. Kaza anı, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.