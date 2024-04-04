Esenyurt'ta iki motosikletli kaldırımda çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta iki motosikletli kaldırımda çarpıştı: 1 ölü
Esenyurt'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 3 Nisan 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle kaldırımda ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Tugay Atasoy (29) savrularak kaldırımdan yola düştü ve hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaldırımda motosikletliyle çarpışan Tugay Altınsoy'un düştükten sonra yolda ilerleyen beton mikserine çarpıp çarpmadığını araştırıyor. Kaza anı, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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