Esenyurt'ta iki motosikletli kaldırımda çarpıştı. 1 ölü

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta iki motosikletli kaldırımda çarpıştı. 1 ölü
Esenyurt’ta yoğun trafik nedeniyle iki motosikletli kaldırımda çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, yoğun trafik sebebiyle kaldırımda ilerleyen iki motosikletli çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden düşen sürücü, savrularak kaldırımdan yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada sürücü Tugay Atasoy'un (29) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri, kaldırımda motosikletliyle çarpışan Tugay Altınsoy'un düştükten sonra yolda ilerleyen beton mikserine çarpıp çarpmadığını araştıran ekipler, kamyon şoförünü polis merkezine götürdü. Olay anı, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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