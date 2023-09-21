Esenyurt’ta kuduz iddiasına Valilik’ten yalanlama

Sosyal medyada, Esenyurt’ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan bir çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

KAYNAK: DHA
Esenyurt’ta kuduz iddiasına Valilik’ten yalanlama

Açıklamada, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başıboş köpek saldırısı

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, 15 Eylül Cuma günü Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi’nde E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğu, başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kuduz belirtileri yok

Sosyal medyada, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü ve ‘Esenyurt’ta Kuduz Paniği’ başlığıyla paylaşımlar yapıldığı iddia edildi. Ancak İstanbul Valiliği, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, çocuğun tedavisinin devam ettiği ve kuduz belirtilerine rastlanmadığı bildirildi.

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