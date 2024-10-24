Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler: Vatandaşın sağlığı ile böyle oynuyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler: Vatandaşın sağlığı ile böyle oynuyorlar

İstanbul Esenyurt'ta hijyen kurallarını hiçe sayan kasap, çıplak elleriyle taşıdığı etlerin üstüne kirli kartonları koyarak aracına yükledi.

İstanbul Esenyurt'ta hijyen kurallarını hiçe sayan kasap, çıplak elleriyle taşıdığı etlerin üstüne kirli kartonları koyarak aracına yükledi. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir kasap, aracına taşıdığı etleri çıplak elleriyle taşıyarak yükledi. Yere bıraktığı kartonu da etlerin üstüne atan kasap, hijyen kurallarını hiçe sayarken araçlara yüklenen etler götürüldü. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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