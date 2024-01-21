Esenyurt'ta protez saç operasyonu

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta protez saç operasyonu
İstanbul Esenyurt’ta yasa dışı yollarla protez saç yapıp satan yabancı uyruklu kişiler, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Ekipleri tarafından, Esenyurt’ta bulunan bir depoda, yasa dışı yollarla protez saç yapılıp satıldığı belirlendi. Depoya baskın yapan ekipler, bir laboratuvar ortamı oluşturulduğunu ve yasa dışı yollarla getirilen insan saçları kullanılarak protez saç yapılıp piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonda, , piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve 20 bin dolar para ele geçirildi. H.G. ve E.H. isimli iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Opersayonun sonunda yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahısların kendilerine bir online alışveriş sitesi kurduğunu ve 75 bin ila 150 bin lira arasında fiyatlar karşılığında yaptıkları protez saçlarla yasla bir saç tasarım merkezi gibi göründükleri belirlendi.

Gözaltına alınan H.E. ve E.H., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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