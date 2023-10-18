Esenyurt’ta spor salonuna silahlı saldırı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile sokak üzerindeki spor salonuna yaklaşan kimliği belirsiz şahıslar, aracın içinden iş yerine defalarca ateş etti. İçerideki insanlar büyük panik yaşarken, spor salonun kurşun yağmuruna tutulan zanlılar, araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tedbir amaçlı sokağa giriş çıkışları kapattı.

Olayda işyerinin camları ve o esnada park halinde olan iki araç hasar görürken herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.