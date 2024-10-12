Esenyurt’ta taciz ettiği kadın hamile çıktı

İstanbul Esenyurt'ta, sabah saatlerinde sokakta tacize uğrayan kadının, hamile olduğu öğrenildi. Kadının bağırması üzerine kaçan ve polis tarafından yeri tespit edilerek gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saat 6.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Z.F. (37) sokak ortasında tanımadığı B.Ç. (29) tarafından tacize uğramış, kadının bağırmasıyla şüpheli şahıs sokaktan kaçarak uzaklaşmıştı. Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından ise saniye saniye kaydedilmişti.

TACİZE UĞRAYAN KADININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.'nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.