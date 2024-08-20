Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı

Olay, saat 17.00 civarlarında İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede yer alan bir kasap dükkanında iki kız çocuğu, dükkan sahibi Y.E. tarafından tacize uğradı. Çocukların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar işyerine girdi. Öfkeli kalabalık ile dükkan sahibi arasında arbede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheli gözaltına alınırken çocuklar ise ailelerine teslim edildi.



Polis ekipleri konu ile alakalı çalışma başlatırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.