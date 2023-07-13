Esenyurt'ta yangın paniği

Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım onarımının yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta yangın paniği

DHA’nın haberine göre, yangın, Koza Mahallesi 1342. Sokak'ta, saat 14.30 sıralarında, Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım ve onarımının yapıldığı atölyede çıktı. Edinilen bilgiye göre; atölyedeki kaynaklama işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, aracın yakıt deposuna sıçradı. Deponun tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek atölyeyi sardı. Yangına müdahale eden çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken atölyede hasar oluştu.

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