Esenyurt'ta yaşlı kadın mahallenin kabusu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta yaşlı kadın mahallenin kabusu oldu

Esenyurt'ta çocuklara bıçak çeken yaşlı kadın mahallenin kabusu oldu.

Yaşlı kadın mahallenin kabusu oldu

Esenyurt'ta, çocukların oyun seslerinden rahatsız olan yaşlı bir kadın, mahalle sakinlerine korku saldı.

Oyun oynayan çocuklara bıçak çeken ve komşularıyla kavga eden kadının görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nuriye K. adlı kadın, çocukların seslerinden ötürü bıçakla tehditler savurdu ve üzerlerine sıcak çorba ile su döktüğü iddia edildi, bu durum aileleri bezdirdi.

Önceki akşam, bir daireye misafirliğe gelen çocukların sesinden rahatsız olan kadın, yine bıçakla üzerlerine yürüdü.

Ailelerin tepkisiyle başlayan tartışma büyüdü ve kadın, bıçakla evinin kapısına çıkarak komşularını tehdit etti.

Apartman sakini Yasin Yekin, yaşlı kadının çocukların parka giderken ayakkabılarını giyerken bağırıp çağırdığını ve bıçak çektiğini belirtti.

Çocuklar üzerine yürüyen kadına eşi ve misafirlerin tepki gösterdiğini söyledi.

Yekin, kadının mahalledeki sesleri istemediğini ve benzer olayların neredeyse her gün yaşandığını ifade etti.

Diğer bir mahalle sakini Müjdat Çelebi ise, kadının psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve sürekli olarak saldırgan davrandığını, sokakta çocukların oynamasına izin vermediğini ve kimseye huzur vermediğini dile getirdi.

Çelebi, polisin yaşlı olduğu için müdahale etmediğini ve çocukları sürekli bıçakla tehdit ettiğini ekledi.

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