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  • Başı açık kadınları cennete çağırmıştı. Tacizci Faslı sınır dışı edilecek

Başı açık kadınları cennete çağırmıştı. Tacizci Faslı sınır dışı edilecek

İstanbul Esenyurt’taki bir markette çalışan kadın kasiyere, ‘başın neden açık’ diyen ve alkol satılan bir işletmede çalıştığı için sözlü tacizde bulunan Faslı Marouane El Alaguı, sınır dışı edilecek.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:44
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Esenyurt'taki başı açık kadınları cennete çağıran Faslı yakalandı. Sınır dışı edilecek

Başı açık kadınları cennete çağırmıştı. Tacizci Faslı sınır dışı edilecek
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Bir markette kadın çalışana başının neden açık olduğunu sorarak alkol satmamasını söyleyen Faslı şahıs gözaltına alındı.

"ALKOL, SİGARA SATILIYOR, BAŞIN AÇIK"

Esenyurt'ta Cumhuriyet mahallesinde bulunan süpermarkete girerek kasada bulunan genç kızın yanına giden Faslı şahıs, "Burada alkol ve sigara satılıyor, başın da açık, başka erkekler görüyor, yanlış. İslam’da böyle bir şey yok. Saçını niye gösteriyorsun günah" diyerek sataştı.

"BEĞENMİYORSAN FAS'A GİT"

O esnada markette bulunan bir başka Türk genç ve kasiyer kadın ise Faslı şahsa tepki gösterdi. Genç kız, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, herkes istediği gibi giyinir, beğenmiyorsan Fas'a git" diyerek, kasiyer kıza sataşan Faslı şahsa tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Faslı Marouane El Alaguı isimli şahıs, söz konusu görüntülerin ardından, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyette işlemlerinin ardından Faslı Marouane El Alaguı’nin Türkiye’deki oturumunun iptal edildiği ve sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

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Sandıkta hesap
21.12.2022 21:56
Akp şunu bilki bu halk seçimde bu ülkeye soktuğun milyonlarca ne olduğu bilinmeyen arap sığınmacının hesabını sana soracak geçim sıkıntısı enflasyon ne yapsanız bunun hesabını sandıkta ret oy  
 
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