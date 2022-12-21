Başı açık kadınları cennete çağırmıştı. Tacizci Faslı sınır dışı edilecek

Bir markette kadın çalışana başının neden açık olduğunu sorarak alkol satmamasını söyleyen Faslı şahıs gözaltına alındı.

"ALKOL, SİGARA SATILIYOR, BAŞIN AÇIK"

Esenyurt'ta Cumhuriyet mahallesinde bulunan süpermarkete girerek kasada bulunan genç kızın yanına giden Faslı şahıs, "Burada alkol ve sigara satılıyor, başın da açık, başka erkekler görüyor, yanlış. İslam’da böyle bir şey yok. Saçını niye gösteriyorsun günah" diyerek sataştı.

"BEĞENMİYORSAN FAS'A GİT"

O esnada markette bulunan bir başka Türk genç ve kasiyer kadın ise Faslı şahsa tepki gösterdi. Genç kız, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, herkes istediği gibi giyinir, beğenmiyorsan Fas'a git" diyerek, kasiyer kıza sataşan Faslı şahsa tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Faslı Marouane El Alaguı isimli şahıs, söz konusu görüntülerin ardından, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyette işlemlerinin ardından Faslı Marouane El Alaguı’nin Türkiye’deki oturumunun iptal edildiği ve sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.