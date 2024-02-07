Esenyurt’taki tekel saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Tekel bayide alışveriş yaptıktan sonra, motosikletle geri dönüp tekel bayisine kurşun yağdıran saldırganların kaydedildiği kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırgan şahısların motosikletle tekelin önünde durduğu, daha sonra ise motosikletli şahıslardan birinin tekel bayisine silahla ateş ettiği görünüyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinden alışveriş yapan iki şahıs, motosikletle birlikte geri dönüp silahla bayiye defalarca ateş etmişti.

Saldırı esnasında içeride bulunan iş yeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.