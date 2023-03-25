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Berfu Yenenler hakkındaki haberlere böyle isyan etti. 'İster çene, ister kulak yaptırırım'

Berfu Yenenler dudaklarına dolgu yaptırdığı yönünde çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Berfu Yenenler yapılanın 'güzellik baskısı' olduğunu söyleyerek isyan etti.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 01:15
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Eser Yenenlerin eşi Berfu Yenenler hakkındaki dolgu haberlerine isyan etti

Berfu Yenenler hakkındaki haberlere böyle isyan etti. 'İster çene, ister kulak yaptırırım'
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Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler iddialara göre dudaklarına dolgu yaptırdı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kestiren ünlü isim bu iddiaları paylaşıp isyan etti. Yeni imajıyla beğeni alan Eser Yenenler'in karısı "Canım ister çene yaptırırım" dedi.

BERFU HABERLERE SESSİZ KALMADI

Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirip imaj tazeledi.

Berfu Yenenler'in son hali "Yeni dudaklarıyla" notuyla paylaşılınca ünlü isim sessiz kalmadı. Yenenler bu paylaşıma "Valla yok ajndndjdk birinde dişli gülüyorum birinde dişsiz yorumdaki herkese dm foto mu atayım. Ha bu arada canım ister yaparım?" dedi.

Berfu Yenenler daha sonra kendi sayfasında da o haberi paylaşıp "Canım ister çene yaptırırım canım ister kulak yaptırırım ne bu güzellik baskısı" diyerek isyan etti.

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