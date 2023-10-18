Eshabil Tüfekçi'ye son veda: İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybetmişti

İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek amacıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanıldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eshabil Tüfekçi'nin cenazesi defnedildi.

Eshabil Tüfekçi'ye son veda: İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybetmişti

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eshabil Tüfekçi (65) için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Tüfekçi'nin ailesinin yanı sıra sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Tüfekçi'nin oğlu Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı öncesi konuşan Nuri Tüfekçi, babasının çok iyi bir dava adamı olduğunu belirterek, helallik istedi.

Eshabil Tüfekçi'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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