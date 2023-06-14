Eşi Ezgi Mola'yı çok utandırdı. ''Allah seni kahretmesin Mustafa''

Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile Mayıs ayında nikah masasına oturdu. 14 davetlinin katıldığı nikahın ardından güzel oyuncu mutlu haberi verdi.

Hamile olduğunu duyuran Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile gecelerde görüntülendi.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Her şey bildiğiniz gibi. Konuşup da sizin inanmadığınız gibi... Tek dileğimiz sağlıkla, huzurla, dualarla gelsin. Hepimizin duası budur" deyince Aksakallı, eşinin karnını tuttu.

Mola, "Allah seni kahretmesin Mustafa. İnsan bunu da yapmaz yani. Ben utanıyorum, bu böyle şeyler yapıyor. Şu anda anlamıyorum, biraz daha değişime uğrayınca anlayacağım sanırım" diyerek, kahkaha attı.