Gezi Parkı davası kapsamında 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM, başvuruyu 31 Temmuz'da karara bağlamış, Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise AYM’nin Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddetti.

'TAYFUN’UN ÇOK ÖTESİNDE BİR YARGISAL KRİZ'

Yerel mahkemenin, AYM’nin yeniden yargılama kararını ret etmesini Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay'a değerlendirdi. Meriç Kahraman, “Tayfun’un masumiyeti AYM ile belgelendi. Bugünkü karar ile büyük şok içindeyiz. Yeniden yargılanacağına dair hiçbir şüphemiz yoktu. 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar Tayfun ile ilgili değildir. Tayfun’un çok ötesinde bir yargısal kriz. Bir üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edeceğiz” dedi.

'AYM KARARINA UYMAYANLAR AİHM KARARINA UYACAK MI?'

Meriç Kahraman, son olarak sorular sorarak siyasetçilere ve hukukçulara seslendi. Kahraman, “Siyasetçiler ve hukukçular bunun ile ilgili bir şeyler söylemek zorundadır. Anayasa var mı, yok mu? Yargı ülkesi miyiz, değil miyiz? AYM kararına uymayanlar AİHM kararına uyacak mı? Sürecin neresindeyiz, inananın bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

MERİÇ KAHRAMAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Meriç Kahraman X hesabından da şu paylaşımda bulundu:

"Bugün sabah Silivri'de Tayfun ile görüştük, karardan habersiz, umutla birbirimize sarıldık. Şu an gerçekten çok üzgünüm. Vera'yı okuldan alacağım ve ona ne diyeceğimi bilmiyorum... Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığında ne yapılır bilmiyorum. Biz kimseye zarar vermedik, biz hayatımız boyunca kimseye kötülük etmedik, şimdi bize bunları neden yaşatıyorlar anlamıyorum. Hayatım boyunca hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığını kelimeye dökemiyorum. Umutlu olmak istiyorum, zorlanıyorum. Göz göre göre, masum olduğumuz halde ailemize çile çektirilirken ne denir, ne yapılır cidden bilmiyorum. Kimsenin buna engel olamamasının çaresizliğini tarif edemiyorum. Perişan haldeyiz."