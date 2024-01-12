Eşi Petek'i boğazını keserek öldürmüştü. Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Eşi Petek'i boğazını keserek öldürmüştü. Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Bursa’da yaşayan ve üç çocuk annesi olan 20 yaşındaki Petek Akçağır, eşi 24 yaşındaki Yılmaz Akçağır tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yılmaz Akçağır, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve cep telefonuna bakmak istediğini, ancak Petek’in telefonunu vermemesi üzerine onu bıçakladığını belirtti.

Bu olay, Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak’ta dün saat 16.30 civarında gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu bilinen Yılmaz Akçağır, 5 yıllık eşi Petek Akçağır’ın kendisini aldattığını iddia etti ve cep telefonuna bakmak istedi. Ancak Petek Akçağır’ın bu talebi reddetmesi üzerine bir tartışma çıktı.

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BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma büyüdü ve Yılmaz Akçağır, mutfaktan aldığı bir bıçakla eşini boynundan ve göğsünden bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Petek Akçağır ve çocuklarının çığlıklarını duyan komşular, kadını evin salonunda kanlar içinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Petek Akçağır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir güvenlik önlemi aldı ve inceleme yaptı.

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400 METRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Şüpheli Yılmaz Akçağır’ın yakalanması için çalışma başlatıldı ve bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Mahalleye giriş ve çıkışlarda kontrolleri sıklaştıran polis ekipleri, Akçağır’ı olay yerinden 400 metre uzaklıkta bir sokakta kaçarken yakaladı ve gözaltına aldı. Petek Akçağır’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Petek Akçağır’ın cenazesi, Gemlik ilçesinde defnedildi.

“BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM”

Cinayeti itiraf eden Yılmaz Akçağır’ın polisteki ifadesinde, “Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim. Telefonunu vermeyince de bıçakladım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Akçağır, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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