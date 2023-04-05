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Sinop'ta yaşlı adam eşi sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Sinop'ta yaşayan 73 yaşındaki bir vatandaş, 1 milyon lira dolandırılmaktan eşinin şüphesi üzerine son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:36
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Eşi sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Sinop'ta yaşlı adam eşi sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
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Sinop kent merkezinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Mustafa Taner, dün eve olduğu sırada telefon dolandırıcıları tarafından arandı. Kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtan telefondaki dolandırıcı, yaşlı adamın kimlik ve banka bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi. Operasyon gereği verdikleri bir banka hesabına bütün birikimini göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine panikle Sakarya Caddesi’ndeki banka şubesinin yolunu tutan yaşlı adam, durumdan şüphelenerek 112’yi arayan eşi sayesinde dolandırıcılara 1 milyon TL’sini kaptırmaktan kurtuldu.

''KİMLİK BİLGİLERİNİZ FETÖCÜLERİN ELİNE GEÇTİ''

Dolandırılmak üzereyken kurtulan M.T., emniyetteki ifadesinde, “Telefonum çaldı, açtığımda ‘bu aradığımız numara sizin adınıza mı kayıtlı’ dedi, ben de evet dedim. ‘Biz emniyetten arıyoruz, bankadaki hesabınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ’cülerin eline geçti’ dediler. Hangi bankayla çalıştığımızı, mevduat hesabımızın hangi bankada olduğunu sordu. Hep ‘babacığım’ diye hitap ediyordu bana, ‘babacığım giyinip hazırlandıktan sonra ben giyindim hazırım dersin’ dedi. ‘Eşine de söyle, bankaya gittiğinizi kimseye söylemeyin, soran olursa bir işimiz var dersiniz, banka lafını etmeyin kimseye’ dedi” ifadelerini kullandı.

''OPERASYONU BALTALAMIŞ OLURSUNUZ''

M.T., telefonla görüştüğü kişiye emniyete giderek durumu sormak istediğini söylediğinde, ‘bütün suçlamaları kabul edersiniz, operasyonu baltalamış olursunuz’ dediğini ve kendisini azarlamaya başladığını kaydetti. Eşinin de bu sırada 112’yi aradığını, gerçek polislerin geldiğini söyledi. (İHA)

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