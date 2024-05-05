Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek

Önce iki tür papaya denediklerini ve istenilen ürünü alamadıklarını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Seradaki tüm ürünleri iki defa sökmek zorunda kaldık. Tayland'dan tohum getirip, profesyonel fideciler ile çimlendirdik. Yeni denediğimiz türde çok başarılı olduk. Bu ürün çok ciddi talep görüyor. Yılın 12 ayı meyve veriyor. Getirisi çok yüksek. Papayanın anavatanı Güney Amerika'da papaya Hindistan cevizi gibi yuvarlaktır. Ancak bizden uzun cinsi talep edildi. Daha çok salatada kullanıyorlar. Yeşil olarak satıyoruz. Örtü altında olması kışın soğuktan koruyor. Papaya, aşırı yağmuru, doluyu sevmez. Dibinin çamur olmaması gerekiyor. Çamur olduğunda da kökten çabuk çürüyor, ağaç ölüyor. Onun için bakımı özenle yapılmalı."

Thipphawan Uysal da, Tayland'da salatasının çok tüketildiğini, papayayı sevdiğini ifade ederek, kahvaltı için reçelini yaptığını anlattı.