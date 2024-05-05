Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek

Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek
Kaynak: AA
Antalya'da birtakım denemeler sonucu, tropik meyve papayanın en çok talep gören cinsini üretmeye başlayan çiftçi, örtü altında yıl boyunca hasat yapıyor, iç pazarın yanı sıra 3 ülkeye de ihracat yapıyor.
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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 1

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği tropikal meyve papayayı üretmek için hobi olarak Covid-19 salgını döneminde 230 metrekare alana dikim yaptı.

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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 2

Uysal çifti, aldıkları ilk ürünleri kendileri tüketti. Ancak sosyal medya paylaşımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Uzak Doğululardan talep almaya başlayınca hobilerini ticarete dönüştürmeye karar verdi.

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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 3

10 ağaçla yetiştiriciliğe başladığı bir dönüm serada 185 ağaçla devam eden Uysal, Tayland'dan getirdiği tohumlardan uzun denemeler sonucu Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretmeye başladı.

Meyve veren ağaçlardan yıl boyunca tanesi 1-7 kilogram arasında değişen ürün alan Uysal, birim alandan da yeni cinsle daha fazla getiri elde ediyor.

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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 4

SARISI MEYVE, YEŞİLİ SEBZE OLARAK SATILIYOR

Uysal; güçlü antioksidan, vitamin, mineral ve lif oranına sahip papaya üretimini ticari boyuta taşıyarak hobiden çıkardığını, bir ağaçtan da yıllık 50-60 kilogram ürün aldığını söyledi.

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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 5

Türkiye'de yaşayan Endonezya ve Taylandlılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini belirten Uysal, yetiştirdiklerinin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak talebi karşılamaya çalıştığını kaydetti.

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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 6

Papayanın yeşilinin sebze, sarısının da meyve olarak satıldığını aktaran Uysal, "Irak, Gürcistan ve Bulgaristan'a gönderiyorum. Özellikle Gürcistan'dan yoğun talep var. Orada çok fazla Uzak Doğu restoranı var. Türkiye'de yaşayan Uzak Doğululardan da talep çok." diye konuştu.

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Eşi seviyor diye üretti, üç ülkeye satmaya başladı: Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek 7

Önce iki tür papaya denediklerini ve istenilen ürünü alamadıklarını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Seradaki tüm ürünleri iki defa sökmek zorunda kaldık. Tayland'dan tohum getirip, profesyonel fideciler ile çimlendirdik. Yeni denediğimiz türde çok başarılı olduk. Bu ürün çok ciddi talep görüyor. Yılın 12 ayı meyve veriyor. Getirisi çok yüksek. Papayanın anavatanı Güney Amerika'da papaya Hindistan cevizi gibi yuvarlaktır. Ancak bizden uzun cinsi talep edildi. Daha çok salatada kullanıyorlar. Yeşil olarak satıyoruz. Örtü altında olması kışın soğuktan koruyor. Papaya, aşırı yağmuru, doluyu sevmez. Dibinin çamur olmaması gerekiyor. Çamur olduğunda da kökten çabuk çürüyor, ağaç ölüyor. Onun için bakımı özenle yapılmalı."

Thipphawan Uysal da, Tayland'da salatasının çok tüketildiğini, papayayı sevdiğini ifade ederek, kahvaltı için reçelini yaptığını anlattı.

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