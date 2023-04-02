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Eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi

Eşi tarafından vahşice öldürülen hakim toprağa verildi. Dün de eşi toprağa verilmişti

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:41
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Eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi
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İHA
Kadıköy’de geçtiğimiz Cuma günü hakim olan eşi Necmi Arslan (54) ile tartışan Hande Arslan (43) önce eşini bıçakladı ardından kızgın yağ dökerek yaktı.

Olayın ardından 3. kattan atlayarak intihar eden Hande Arslan, geçtiğimiz Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anadolu Adliyesi’nde hakim olan Necmi Arslan ise bugün öğle namazını müteakip Heybeliada’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Necmi Arslan için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.

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