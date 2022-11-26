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Kazanırken şakalar yapan Van Gaal beraberlikte basını suçladı

Ekvador beraberliği sonrasında teknik direktör Van Gaal'den Hollanda basınına yaylım ateşi...

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 00:44
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Kazanırken şakalar yapan Van Gaal beraberlikte basını suçladı
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Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Ekvador'a karşı alınan 1-1 beraberlik sonrası basın toplantısında konuştu.
Deneyimli hoca maç sonu açıklamasında Hollanda'nın vasat bir futbol ortaya konduğuna ilişkin sorulara, "Ben karamsar değilim, bir şeyleri kaybetmiş değiliz. Bu ekibin başaracağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Grupta oynayacakları bir sonraki maçta her şeyin farklı olacağını söyleyen Van Gaal, "Bugün kendilerini gösteremediler ama bir sonraki maç farklı olacak, ben inanıyorum. Hollanda medyası olarak siz de takımınıza destek olabilirsiniz. Şu anda 4 puanımız var ve zirvedeyiz. Bence bu harika bir durum" diyerek aşırı eleştirilmelerini anlamsız bulduğunu belirtti.

Takım olarak sahada yanlış şeyler yaptıklarını kabul ettiğini söyleyen Van Gaal, "Özellikle topa sahip olamadığımızı söyleyebilirim. Ayrıca çok sık pas hatası yaptık" diye konuştu.
Deneyimli teknik adam Ekvador'un sert bir rakip olduğunu söyleyerek, "Ekvador etkili bir futbol ortaya koydu. Bizden çok daha mücadeleci bir oyun ortaya koydular." açıklamasını yaptı.
Hollanda Dünya Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Katar'la karşı karşıya gelecek.

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