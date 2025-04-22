Eşine "çingene" diyen kocaya Yargıtay'dan tazminat ve nafaka şoku

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Çorum’da eşine “çingene” ve “çingene karı” diyerek hakaret eden kocayı boşanma davasında kusurlu bularak, kadına 15 bin TL manevi tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesi kararını onadı. Yerel mahkemenin verdiği karar, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da hukuka uygun bulundu, böylece emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı.

DAVANIN ARKA PLANI

Çorum’da yaşayan bir erkek, evlendikten sadece 14 gün sonra eşinin evi terk ettiğini, kendisine hakaret ettiğini ve eşinin önceki evliliğinden olan çocuğunun saldırgan davranışlar sergilediğini iddia ederek boşanma davası açtı. Davalı kadın ise erkeğin iddialarının asılsız olduğunu savunarak karşı dava açtı. Kadın, eşinin evlilik boyunca her davranışına itiraz ettiğini, tartışmalar çıkardığını ve kendisine “çingene”, “çingene karı” gibi aşağılayıcı ifadelerle hakaret ederek evden kovduğunu belirtti.

YEREL MAHKEMENİN KARARI

Çorum 2. Aile Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda erkeğin kadına “çingene” diyerek hakaret ettiği ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğu sonucuna vardı. Erkeğin iddialarını ispatlayamadığını tespit eden mahkeme, erkek tarafından açılan boşanma davasını reddetti. Kadının açtığı karşı davayı ise kabul ederek, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle tarafların boşanmasına hükmetti. Mahkeme, erkeğin kadına 15 bin TL manevi tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

İSTİNAF VE YARGITAY SÜRECİ

Erkeğin karara itiraz etmesi üzerine dosya, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak itirazı reddetti. Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararın usul ve kanuna uygun olduğuna hükmetti. Yargıtay kararında, “Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup erkeğin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.” ifadelerine yer verildi.