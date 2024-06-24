Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı

Kaynak: İHA
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisine küserek evi terk ettiği öne sürülen eşine öfkelenen adam, 2 bebeğini rehin aldı. Çocuklar özel harekat polislerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Rehin alma olayı, Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokakta bulunan site içerisindeki bir dairede yaşandı.

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ÖZEL HAREKAT YÖNLENDİRİLDİ

İddiaya göre, Ferhat S., kendisine küserek evi terk eden eşine öfkelenerek çocuklarını bıçakla rehin aldı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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EŞİ İKNA EDEMEDİ

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, Ferhat S.'yi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Olayı duyan ve ikamete gelen Damla S. de eşini ikna etmeye çalışsa da o da başarılı olamadı.

ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON

Elinde bıçakla cama çıkarak eşinin eve gelmesini talep eden Ferhat S.'yi özel harekât polisleri düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirildi. Rehin alınan bebekler ise kurtarıldı.

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İlk kontrolleri olay yerinde yapılan bebeklerin herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığı belirlendi. Olaya ilişkin Ferhat S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ferhat S.'nin dün eşine şiddet uyguladığı, bu gelişmenin ardından Damla S.'nin evi terk ederek polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

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